Юрист Миронов назвал случаи, когда водителю могут простить разворот через сплошную

Существуют ситуации, когда можно избежать наказания за пересечение сплошной линии дорожной разметки, но в большинстве случаев всё зависит от оценки произошедшего на дороге инспектором, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В беседе с агентством "Прайм" он привёл пример: в условиях дорожного затора водитель принял решение развернуться — и тогда сотрудник ГИБДД трактует эти действия таким образом, что машина нарушителя после пересечения сплошной полосы двигалась навстречу потоку в попытке объехать пробку, а водитель пытается доказать, что ничего подобного не было, он всего лишь развернулся.

Но есть случаи, когда наказания удастся избежать, заметил юрист, при этом подчеркнув, что подобное может случиться только при крайней необходимости. Например, если пассажиру нужно оказать срочную медицинскую помощь либо его жизни угрожает реальная опасность.