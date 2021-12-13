В России изобрели бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения

Специалисты 27-го научного центра Минобороны РФ спроектировали бронешлем-противогаз, защищающий как от воздействия оружия массового поражения, так и от "обычных" поражающих элементов, например патронов или осколков. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

Шлем состоит из корпуса, защитного стекла-забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов (ФСЭ), а также устройства для безопасного приёма жидкости. Для защиты органов дыхания применяют съёмные ФСЭ двух или трёх типов, которые можно оперативно выбрать в зависимости от того, какое именно химоружие применяет противник. Фильтры защитят военнослужащих от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, промышленных токсичных химикатов и биологических средств. Также противогаз может за три-четыре секунды переходить из режима "наготове" в боевое положение. Это до 50 раз снижает вероятность поражения войск по сравнению с существующими средствами индивидуальной защиты.

По мнению специалистов, предыдущие модели подобных шлемов обладают рядом недостатков. Так, на них нельзя менять фильтры, их расположение мешает стрельбе, кроме того, у них отсутствует возможность переключаться между пассивным и рабочим режимом, из-за чего аккумулятор такого шлема быстро разряжается.