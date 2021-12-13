Диетолог Зеленцова предупредила о скрытых источниках сахара в популярных продуктах

Добавленные сахара являются целой группой веществ, нежелательной в рационе, рассказала диетолог Светлана Зеленцова. Их потребление напрямую связано с избыточной массой тела. Кроме того, развивается инсулинорезистентность, что влечёт за собой диабет второго типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака, а также имеет отрицательное влияние на иммунитет.

"Молекулы сахаров "налипают" на белковые, тем самым нарушая структуру и функции последних. В частности, так нарушается функция коллагена, что приводит к ускоренному старению кожи. Избыток сахаров, в первую очередь фруктозы, оказывает негативное влияние на печень", — рассказала Зеленцова в беседе с РИА "Новости".

Поэтому важно обращать внимание на скрытые источники сахара, такие как хлеб, промышленные соусы, полуфабрикаты, йогурты и творог, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соки и нектары, прохладительные и алкогольные напитки. Скрываться на этикетке сахар может под другими именами: инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущённый сок тростника, заметила Зеленцова.