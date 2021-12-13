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В Москве и области продлили жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

Ранее предупреждение действовало до 11 утра понедельника. Кроме того, в столицу вновь пришло потепление.

13 декабря, 03:08
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сказано на сайте учреждения.

Изначально предупреждение действовало до 11 утра понедельника, теперь же оно продлено до 23 часов 14 декабря. В первый рабочий день в столице ожидается около трёх градусов мороза, снег и облачность. При этом в следующие дни температура может стать плюсовой.

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Ранее Лайф сообщал, что синоптик Тишковец рассказал о появлении редкой и опасной изморози в Москве. В регионах с суровым климатом такое явление становится причиной аварий, повреждает линии электропередачи и другие коммуникации, заметил он.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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