В Москве и области продлили жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сказано на сайте учреждения.

Изначально предупреждение действовало до 11 утра понедельника, теперь же оно продлено до 23 часов 14 декабря. В первый рабочий день в столице ожидается около трёх градусов мороза, снег и облачность. При этом в следующие дни температура может стать плюсовой.