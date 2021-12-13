Эксперт по этикету Баранова перечислила худшие корпоративные подарки на Новый год

В этом году не стоит дарить корпоративным партнёрам маски, перчатки и антисептики, ведь тема пандемии ковида изжила себя. Об этом рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

"В этом году тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, кажется уже исчерпанной и даже назойливой — лучше быть более оригинальными", — приводит её слова РИА "Новости".

Она отнесла к неоднозначным подаркам парфюм, косметику, продовольственные товары, аксессуары и тренажёры. Также нежелательными считаются сувениры в виде ежедневников или ёлочных шаров с корпоративным логотипом, ведь если мы не знаем человека наверняка, то можем не угадать с его предпочтениями, добавила Баранова.

О том, что дарить средства личной гигиены не стоит, говорит и президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова. Кроме того, в качестве новогодних подарков корпоративным партнёрам запрещено дарить копии известных брендов, например часов, а также одежду, в частности галстук или бабочку, заметила специалист. Она также считает, что нельзя дарить подарочные сертификаты.

"Хотя я как-то проводила опрос в соцсетях — и большинство людей заявили, что они хотели бы получить подарочные сертификаты. Но дело в том, что цель подарка — сделать сюрприз и обрадовать. Когда мы дарим сертификат, мы не делаем сюрприз, мы обрекаем человека на покупку в определённом магазине. А вдруг там нет того, что ему хотелось бы получить?" — пояснила Холгова.