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Диетолог Караева перечислила продукты, вызывающие отёчность лица

Среди них, как это ни странно, нет воды, ведь именно обезвоживание часто становится причиной опухлости, заметила специалист.

13 декабря, 03:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

При возникающих отёчностях лица стоит отказаться от некоторых продуктов, например молочных. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Караева. По её словам, опухлость лица провоцируют цельное молоко, сливки и сыр. Она рекомендует продукты из козьего молока или без содержания лактозы.

"Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Так же [действует] глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отёков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев — и вы заметите приятные изменения", — продолжила Караева в беседе с РИА "Новости".

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Самой главной ошибкой Караева назвала отказ от воды, ведь часто отёки бывают именно от обезвоживания организма. Убрать продукты-провокаторы, вести здоровый образ жизни, пить воду и ложиться спать вовремя — вот правила хорошего внешнего вида, при соблюдении которых отёчность исчезнет сама, добавила специалист.

Ранее диетолог Арзамасцев назвал пять продуктов против информационной усталости. В их число не входит сладкое, ведь оно может усугубить подавленное состояние, к тому же не содержит компонентов, которые были бы полезны для здоровья.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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