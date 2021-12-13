Диетолог Караева перечислила продукты, вызывающие отёчность лица
Среди них, как это ни странно, нет воды, ведь именно обезвоживание часто становится причиной опухлости, заметила специалист.
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При возникающих отёчностях лица стоит отказаться от некоторых продуктов, например молочных. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Караева. По её словам, опухлость лица провоцируют цельное молоко, сливки и сыр. Она рекомендует продукты из козьего молока или без содержания лактозы.
"Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Так же [действует] глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отёков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев — и вы заметите приятные изменения", — продолжила Караева в беседе с РИА "Новости".
Самой главной ошибкой Караева назвала отказ от воды, ведь часто отёки бывают именно от обезвоживания организма. Убрать продукты-провокаторы, вести здоровый образ жизни, пить воду и ложиться спать вовремя — вот правила хорошего внешнего вида, при соблюдении которых отёчность исчезнет сама, добавила специалист.
Ранее диетолог Арзамасцев назвал пять продуктов против информационной усталости. В их число не входит сладкое, ведь оно может усугубить подавленное состояние, к тому же не содержит компонентов, которые были бы полезны для здоровья.
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