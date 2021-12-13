Диетолог Караева перечислила продукты, вызывающие отёчность лица

При возникающих отёчностях лица стоит отказаться от некоторых продуктов, например молочных. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Караева. По её словам, опухлость лица провоцируют цельное молоко, сливки и сыр. Она рекомендует продукты из козьего молока или без содержания лактозы.

"Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Так же [действует] глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отёков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев — и вы заметите приятные изменения", — продолжила Караева в беседе с РИА "Новости".

Самой главной ошибкой Караева назвала отказ от воды, ведь часто отёки бывают именно от обезвоживания организма. Убрать продукты-провокаторы, вести здоровый образ жизни, пить воду и ложиться спать вовремя — вот правила хорошего внешнего вида, при соблюдении которых отёчность исчезнет сама, добавила специалист.