Минобороны РФ поможет восстановить сирийскую церковь с 1700-летней историей
Во время боевых действий в провинции Дараа на храм падали снаряды, а потом боевики зашли в него и разграбили.
Провинция Дараа. Фото © ТАСС / Zuma
Министерство обороны РФ поможет восстановить древнюю церковь в сирийском городе Шакра (провинция Дараа), которая была практически полностью разрушена боевиками. Об этом сообщил настоятель церкви Благодатной девы Марии Машур Аль Эмханна.
"Отдельным частям церкви около 1500, а самым старым камням 1700 лет. Мы также знаем, что ещё до рождения Иисуса на этом месте было место для молитв, люди собирались тут и молились", — сказал настоятель, заметив, что службы в храме проходили до самого начала войны, однако в 2013 году всё прекратилось.
Так, в ходе боевых действий в Дараа на церковь падали снаряды, а позднее боевики зашли и разграбили её. После освобождения района состоятельные жители города выделили средства на восстановление объекта. Теперь же к работам подключились и российские военные, добавил Аль Эмханна.
"Решили помочь отремонтировать в рамках второго этапа постконфликтного урегулирования. Мы привезли сюда восемь кубометров карельской сосны и пять тонн цемента. Сейчас контролируем ход выполнения работ", — сказал офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования Андрей Котёнок, уточнив, что уже почти восстановлен купол.
Лайф рассказывал, что боевики нанесли культурному наследию Сирии серьёзный урон. В городе Эль-Карьятейн они с помощью бульдозеров разрушили сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана. А включённую в список всемирного наследия ЮНЕСКО мечеть Омейядов в Алеппо боевики переоборудовали в огневую точку.
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