Минобороны РФ поможет восстановить сирийскую церковь с 1700-летней историей

Министерство обороны РФ поможет восстановить древнюю церковь в сирийском городе Шакра (провинция Дараа), которая была практически полностью разрушена боевиками. Об этом сообщил настоятель церкви Благодатной девы Марии Машур Аль Эмханна.

"Отдельным частям церкви около 1500, а самым старым камням 1700 лет. Мы также знаем, что ещё до рождения Иисуса на этом месте было место для молитв, люди собирались тут и молились", — сказал настоятель, заметив, что службы в храме проходили до самого начала войны, однако в 2013 году всё прекратилось.

Так, в ходе боевых действий в Дараа на церковь падали снаряды, а позднее боевики зашли и разграбили её. После освобождения района состоятельные жители города выделили средства на восстановление объекта. Теперь же к работам подключились и российские военные, добавил Аль Эмханна.

"Решили помочь отремонтировать в рамках второго этапа постконфликтного урегулирования. Мы привезли сюда восемь кубометров карельской сосны и пять тонн цемента. Сейчас контролируем ход выполнения работ", — сказал офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования Андрей Котёнок, уточнив, что уже почти восстановлен купол.