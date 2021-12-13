Депутат Фёдоров предложил ограничить участие детей в рекламе фастфуда
По его мнению, это позволит минимизировать риск формирования у них вредных пищевых привычек.
Фото © Pexels
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить использование образов детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Об этом он написал в письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, передаёт RT.
В своём обращении парламентарий подчеркнул, что эксперты в области здравоохранения неоднократно акцентировали внимание на том, что регулярное потребление фастфуда и сахаросодержащих напитков может оказывать негативное воздействие на здоровье, в том числе несовершеннолетних.
"В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних непосредственно в рекламных материалах", — говорится в обращении.
Ранее диетолог Светлана Зеленцова предупредила о скрытых источниках сахара в популярных продуктах. Злоупотребление этой добавкой может привести к старению кожи и заболеваниям печени, уточнила специалист, также рассказав, что на этикетке сахар может скрываться под другими именами.
Комментариев: 0