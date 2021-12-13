Учёные обнаружили эффективность препарата от алкоголизма против ковида

Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства против коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

"Существуют доказательства того, что дисульфирам не только снижает заболеваемость SARS-CoV-2, но и может фактически снизить количество смертей", — уверены авторы работы.

В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациента принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть ковидом был на 34 процента ниже. Кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.

Тем не менее учёные предупреждают, что, поскольку исследование было наблюдательным, оно не может установить причинно-следственную связь между приёмом препарата и развитием болезни. Однако, по их словам, результаты достаточно обнадёживают, чтобы добиваться проведения дальнейших исследований и клинических испытаний.