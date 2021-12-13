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Учёные обнаружили эффективность препарата от алкоголизма против ковида

Окончательные выводы делать рано, предупреждают исследователи, но результаты работы говорят о необходимости дальнейших испытаний.

13 декабря, 04:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства против коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

"Существуют доказательства того, что дисульфирам не только снижает заболеваемость SARS-CoV-2, но и может фактически снизить количество смертей", — уверены авторы работы.

В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациента принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть ковидом был на 34 процента ниже. Кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.

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Тем не менее учёные предупреждают, что, поскольку исследование было наблюдательным, оно не может установить причинно-следственную связь между приёмом препарата и развитием болезни. Однако, по их словам, результаты достаточно обнадёживают, чтобы добиваться проведения дальнейших исследований и клинических испытаний.

А ранее Лайф рассказывал, что вирусолог Альтштейн назвал метод тотальной защиты от ковида. В таком случае человек может перестать быть носителем вируса, добавил доктор медицинских наук Токарев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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