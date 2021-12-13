Юбилейная победа: Представительница Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
После объявления результатов Харназ Сандху не смогла сдержать слёз. В ходе финала она обратилась к молодым девушкам с энергичным призывом верить в себя.
Представительница Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная". Видео © Twitter / Miss Universe 2021
Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2021". В борьбе за титул она обошла девушек из 80 стран.
В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышло десять участниц. Из них лишь пяти представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвящённые злободневным темам. В гранд-финале остались конкурсантки из Индии, Парагвая и ЮАР, которые выступили с речью на определённую тему — нужно было дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.
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Прошедший конкурс стал юбилейным — 70-м. Финальный этап впервые проходил в израильском курортном городе Эйлат.
Ранее Лайф рассказывал, что в этом году на конкурсе Россию представляла Ралина Арабова, однако она не смогла пробиться в финал. В 2019 году она стала обладательницей двух титулов: "Мисс Татарстан – 2019" и "Вторая вице-мисс Россия – 2019".
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