В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышло десять участниц. Из них лишь пяти представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвящённые злободневным темам. В гранд-финале остались конкурсантки из Индии, Парагвая и ЮАР, которые выступили с речью на определённую тему — нужно было дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.