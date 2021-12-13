Россияне смогут увидеть самый мощный поток метеоров Геминиды в ночь на 14 декабря

Один из самых красивых и мощных метеорных потоков — Геминиды — достигнет пика своей активности в ночь с 13 на 14 декабря, сообщили в Московском планетарии.

"Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звёзд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4–7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря", — уточнили в учреждении.

При ясной погоде яркие метеоры, коих ожидается до 120 в час, будут видны на всей территории России, заметили в планетарии.

В декабре, говорится в сообщении, созвездие Близнецы, куда входит метеорный поток, хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь — начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца, а наибольшую высоту радиант Геминид набирает около двух часов ночи. Метеоры белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Кроме того, у них невысокая скорость, всего около 35 км/с. В период активности они могут падать очень часто, наблюдать их лучше на тёмном, не расцвеченном городскими огнями небе, посоветовали специалисты.