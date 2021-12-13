Россияне смогут увидеть самый мощный поток метеоров Геминиды в ночь на 14 декабря
При ясной погоде яркие метеоры, коих ожидается до 120 в час, будут видны на всей территории России, заметили в столичном планетарии.
Фото © Planetarium-moscow
Один из самых красивых и мощных метеорных потоков — Геминиды — достигнет пика своей активности в ночь с 13 на 14 декабря, сообщили в Московском планетарии.
"Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звёзд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4–7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря", — уточнили в учреждении.
При ясной погоде яркие метеоры, коих ожидается до 120 в час, будут видны на всей территории России, заметили в планетарии.
В декабре, говорится в сообщении, созвездие Близнецы, куда входит метеорный поток, хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь — начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца, а наибольшую высоту радиант Геминид набирает около двух часов ночи. Метеоры белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Кроме того, у них невысокая скорость, всего около 35 км/с. В период активности они могут падать очень часто, наблюдать их лучше на тёмном, не расцвеченном городскими огнями небе, посоветовали специалисты.
Ранее Лайф сообщал, что жители Сочи сняли на видео падение яркого болида. На кадрах видно светящийся шар, который стремительно летит над городом, а затем вспыхивает и сгорает, не долетев до земли.
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