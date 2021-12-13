Стоимость российских экспортных крабов выросла в два раза

Средняя экспортная цена за российских крабов выросла почти в два раза — до 58 долларов за один килограмм. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Согласно подсчётам РБК, за последние три года стоимость никогда не достигала такого высокого уровня. В октябре 2020-го один килограмм поставляемого за границу краба стоил в среднем 32 доллара, а в октябре 2019-го — 26 долларов. При этом в сентябре текущего года средняя цена составляла 31 доллар.

Согласно таможенной статистике, особенно в цене выросли крабы в замороженном виде. В октябре их средняя цена составила 67 долларов за килограмм (в октябре 2020-го — 36 долларов, в сентябре 2021-го — 30 долларов). На долю мороженых морепродуктов по итогам десяти месяцев 2021 года приходилось около 63% всего крабового экспорта в денежном выражении (около 1,2 миллиарда долларов), остальные крабы поставлялись за рубеж в основном в живом и охлаждённом виде.

Отмечается, что основными покупателями российских крабов являются Нидерланды, Южная Корея и Китай. При этом первые две страны выступают в первую очередь логистическими хабами.