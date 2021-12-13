Одна из крупнейших российских микрофинансовых организаций решила выйти на IPO

Микрофинансовая организация (МФО) CarMoney, предоставляющая клиентам займы под залог автомобилей, готовится к выходу на IPO, то есть к первичному размещению акций на бирже. Об этом пишет РБК.

"У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договорённости с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года", — рассказал основатель CarMoney Антон Зиновьев.

Предприниматель отметил, что таким образом компания намерена привлечь около 2–2,5 миллиарда рублей. Кроме того, отмечается, что CarMoney может стать первой в России МФО с листингом на бирже.