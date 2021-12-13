Одна из крупнейших российских микрофинансовых организаций решила выйти на IPO
По словам основателя компании, таким образом МФО намерена привлечь более двух миллиардов рублей.
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Микрофинансовая организация (МФО) CarMoney, предоставляющая клиентам займы под залог автомобилей, готовится к выходу на IPO, то есть к первичному размещению акций на бирже. Об этом пишет РБК.
"У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договорённости с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года", — рассказал основатель CarMoney Антон Зиновьев.
Предприниматель отметил, что таким образом компания намерена привлечь около 2–2,5 миллиарда рублей. Кроме того, отмечается, что CarMoney может стать первой в России МФО с листингом на бирже.
Ранее стало известно, что компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона по запуску спутников выходит на публичный рынок. Сообщалось, что при слиянии с технической фирмой стоимость новой структуры составит 3,2 миллиарда долларов.
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