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Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море

По меньшей мере два человека в результате аварии оказались за бортом.

13 декабря, 06:26
<p>Судно Karin Hoej (Дания), попавшее в аварию в Балтийском море © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:3861037/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MarineTraffic / </a>Peter aus Holtenau</p>

Судно Karin Hoej (Дания), попавшее в аварию в Балтийском море © MarineTraffic / Peter aus Holtenau

Два грузовых судна столкнулись в водах Балтийского моря неподалёку от побережья Швеции. Об этом сообщает телекомпания SVT.

Как рассказал менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен, один из кораблей в результате ЧП перевернулся. В воде оказалось по меньшей мере два человека, ведутся их поиски. Ситуация осложняется тёмным временем суток.

Судно Scot Carrier (Великобритания), попавшее в аварию в Балтийском море © MarineTraffic / Ernst-Gert Schmidt

Судно Scot Carrier (Великобритания), попавшее в аварию в Балтийском море © MarineTraffic / Ernst-Gert Schmidt

По данным СМИ, одно из судов зарегистрировано в Дании, второе — в Великобритании. Сколько всего человек было на борту кораблей, неизвестно. На месте аварии работают спасательные вертолёты.

Ранее Лайф писал, что в сахалинском Холмске сел на мель сухогруз Xing Yuan с китайским экипажем на борту.

Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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