Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море

Два грузовых судна столкнулись в водах Балтийского моря неподалёку от побережья Швеции. Об этом сообщает телекомпания SVT.

Как рассказал менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен, один из кораблей в результате ЧП перевернулся. В воде оказалось по меньшей мере два человека, ведутся их поиски. Ситуация осложняется тёмным временем суток.

Судно Scot Carrier (Великобритания), попавшее в аварию в Балтийском море © MarineTraffic / Ernst-Gert Schmidt

По данным СМИ, одно из судов зарегистрировано в Дании, второе — в Великобритании. Сколько всего человек было на борту кораблей, неизвестно. На месте аварии работают спасательные вертолёты.