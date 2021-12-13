Стало известно, почему две школьницы до смерти избили пенсионера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае девочки-подростки 14 и 16 лет до смерти забили 60-летнего соседа из-за дурного запаха мужчины. В тот вечер раздражение девочек подогрело гавканье его пса, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, пенсионер не отличался покладистым поведением. Мужчина много пил, из его комнаты страшно пахло, постоянно доносился лай собаки. Девушек это сильно раздражало. 10 декабря, по предварительным данным, триггером стало долгое гавканье пса. Выпившие подростки ворвались к пенсионеру и стали его избивать. Мужчина спал, когда школьницы пришли в его комнату. Они начали избивать его ногами и прыгать, пока тот не проснулся. После того как мужчина умер, подруги попытались покончить с собой, но им помешали другие соседи, сообщает источник.

Следователи рассматривают версию того, что убийство было совершено не только из неприязни, но и для хайпа в соцсетях. Подростки находятся в СИЗО, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть".