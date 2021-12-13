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В Якутии после ссоры в школе при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний дзюдоист

Незадолго до смерти у мальчика случилась размолвка с одноклассницей. Его ждал серьёзный разговор с папой и дедом — именно они занимались воспитанием наследника.

13 декабря, 07:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Якутии следователи вот уже несколько дней выясняют причины смерти 12-летнего школьника, пока они видятся весьма загадочными. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ребёнок собирался на тренировку по дзюдо, когда произошла трагедия.

Бездыханное тело мальчика нашли в доме, где он жил в одной из комнат. Рядом лежало три гильзы от охотничьего ружья. В комнате учащегося помимо собранной сумки с кимоно были обнаружены пулевые отверстия в окне и стене. Отмечается, что накануне трагедии подросток поссорился с одноклассницей. К ситуации тогда подключились учителя и родители с обеих сторон. Школьника ждал серьёзный разговор с отцом и дедом, именно они занимались его воспитанием. Не исключено, что это сыграло какую-то роль в произошедшем.

Где у отца хранятся ружьё и ключи от сейфа, школьник знал — взрослые не скрывали это от него. По данным телеграм-канала, сейчас правоохранители рассматривают две версии трагедии: либо мальчик решил свести счёты с жизнью из-за страха перед родителями, либо случившееся — несчастный случай. Расследование продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток после шутки одноклассников пригрозил им оружием. Мальчик не так давно перевёлся в новый класс, конфликтов почти не было. Лишь однажды он не поделил с учеником бутылку воды, из-за чего завязалась драка.

Пропавшего в Калининградской области 15-летнего школьника нашли убитым

Пропавшего в Калининградской области 15-летнего школьника нашли убитым

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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