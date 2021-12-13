В Якутии после ссоры в школе при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний дзюдоист

В Якутии следователи вот уже несколько дней выясняют причины смерти 12-летнего школьника, пока они видятся весьма загадочными. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ребёнок собирался на тренировку по дзюдо, когда произошла трагедия.

Бездыханное тело мальчика нашли в доме, где он жил в одной из комнат. Рядом лежало три гильзы от охотничьего ружья. В комнате учащегося помимо собранной сумки с кимоно были обнаружены пулевые отверстия в окне и стене. Отмечается, что накануне трагедии подросток поссорился с одноклассницей. К ситуации тогда подключились учителя и родители с обеих сторон. Школьника ждал серьёзный разговор с отцом и дедом, именно они занимались его воспитанием. Не исключено, что это сыграло какую-то роль в произошедшем.

Где у отца хранятся ружьё и ключи от сейфа, школьник знал — взрослые не скрывали это от него. По данным телеграм-канала, сейчас правоохранители рассматривают две версии трагедии: либо мальчик решил свести счёты с жизнью из-за страха перед родителями, либо случившееся — несчастный случай. Расследование продолжается.