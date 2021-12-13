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Взрыв в серпуховском монастыре устроил выпускник церковно-приходской школы

По уточнённым данным полиции, парень не погиб, а получил ранения. О его состоянии ничего не известно.

13 декабря, 07:20
<p>Здание монастыря, где произошёл взрыв © LIFE</p>

Здание монастыря, где произошёл взрыв © LIFE

18-летний Владислав С., который сегодня утром устроил взрыв в женском монастыре в Серпухове, в прошлом году выпустился из церковно-приходской школы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. Внутрь он заходить не стал, а привёл в действие СВУ на крыльце. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву. Ранее же сообщалось, что подрывник погиб на месте.

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство

Как стало известно ранее, взрыв разрушил входную дверь в монастырь. Лайф публиковал фото и видео с места инцидента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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