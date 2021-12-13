Взрыв в серпуховском монастыре устроил выпускник церковно-приходской школы

18-летний Владислав С., который сегодня утром устроил взрыв в женском монастыре в Серпухове, в прошлом году выпустился из церковно-приходской школы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. Внутрь он заходить не стал, а привёл в действие СВУ на крыльце. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву. Ранее же сообщалось, что подрывник погиб на месте.