ФСБ задержала более сотни украинских неонацистов в 37 регионах России

ФСБ России задержала более сотни сторонников украинской неонацистской группировки МКУ в 37 российских регионах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки МКУ, — говорится в сообщении.

Сообщается, что основателем группировки является гражданин Украины 2000 года рождения Егор Краснов. В ФСБ считают, что молодой человек действует под покровительством украинских спецслужб.

Среди задержанных сторонников организации были администраторы сообществ в соцсетях, которые пропагандировали экстремизм и призывали к участию в насильственных акциях. Кроме того, отмечается, что задержанные планировали вооружённые нападения на образовательные учреждения. При обысках у некоторых из них обнаружили огнестрельное, пневматическое и охолощённое оружие, а также боеприпасы и ножи.