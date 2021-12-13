Неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба в Курской области, ранено пять охранников

Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области, ранено пять охранников. Об этом сообщают в региональном УМВД РФ.

Местное издание "Друг для друга" уточняет, что в 22:54 12 декабря около заведения "Карамель" на проспекте Дериглазова произошёл конфликт, который перерос в перестрелку. По предварительным данным, во время инцидента пять человек получили ранения. Они были доставлены в больницы города.

"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранено пять охранников. Конфликт произошёл на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас нападавшего разыскивают, УМВД просит всех, кто располагает информацией о личности стрелявшего, незамедлительно сообщить в полицию.