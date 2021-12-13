Неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба в Курской области, ранено пять охранников
Конфликт произошёл вечером 12 декабря около заведения "Карамель" на проспекте Дериглазова.
Фото © ТАСС / Михаил Жбанков
Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области, ранено пять охранников. Об этом сообщают в региональном УМВД РФ.
Местное издание "Друг для друга" уточняет, что в 22:54 12 декабря около заведения "Карамель" на проспекте Дериглазова произошёл конфликт, который перерос в перестрелку. По предварительным данным, во время инцидента пять человек получили ранения. Они были доставлены в больницы города.
"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранено пять охранников. Конфликт произошёл на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле", — говорится в сообщении полиции.
Сейчас нападавшего разыскивают, УМВД просит всех, кто располагает информацией о личности стрелявшего, незамедлительно сообщить в полицию.
А сегодня утром 18-летний парень привёл в действие СВУ в серпуховском монастыре в Подмосковье. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В результате пострадали сам нападавший и ещё один подросток.
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