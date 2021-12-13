Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

15 декабря состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи", — говорится в заявлении Чуньина, опубликованном на официальном сайте ведомства.