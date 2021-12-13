Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря
Общение глав государств пройдёт в онлайн-формате. Что российский президент намерен обсудить с лидером Китая, пока не известно.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
15 декабря состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи", — говорится в заявлении Чуньина, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Ранее Владимир Путин ответил на вопросы о китайской "угрозе". Глава государства обратил внимание на нарастающую мощь КНР, но заметил, что РФ будет руководствоваться интересами народа своей страны, выстраивая политику.
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