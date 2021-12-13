НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

Общение глав государств пройдёт в онлайн-формате. Что российский президент намерен обсудить с лидером Китая, пока не известно.

13 декабря, 07:06
<p>Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60757/photos/59554" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

15 декабря состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи", — говорится в заявлении Чуньина, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Путин обвинил некоторых западных партнёров в попытках вбить клин между Москвой и Пекином

Путин обвинил некоторых западных партнёров в попытках вбить клин между Москвой и Пекином

Ранее Владимир Путин ответил на вопросы о китайской "угрозе". Глава государства обратил внимание на нарастающую мощь КНР, но заметил, что РФ будет руководствоваться интересами народа своей страны, выстраивая политику.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1