Новый этап программы туристического кешбэка стартует в РФ 18 января

Программа туристического кешбэка за путешествия по России будет продлена и в наступающем году. Новый этап начнётся уже 18 января и завершится 12 апреля 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", — отметила Догузова.

Условия программы останутся неизменными. Для туристической поездки можно выбрать любой регион России с 18 января по 30 апреля. А в круизы отправиться с момента открытия навигации и до 1 июня. При этом тур должен быть длительностью не менее двух ночей, рассказали в ведомстве. Сумма кешбэка составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", с одной карты будет возможно купить любое количество туров.

Уже известно, что и на этом программа не закончится. Она продемонстрировала свою эффективность в вопросе восстановления внутреннего туризма в период пандемии. Поэтому, как подчеркнула Догузова, уже осенью 2022 года начнётся её очередной этап.

Напомним, программа кешбэков за поездки по России запущена Ростуризмом в 2020 году. За это время в ней приняли участие 1,7 млн россиян. Было куплено туров более чем на 34 млрд рублей, размер выплаченного кешбэка составил 6,7 млрд.