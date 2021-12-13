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Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,8%

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек.

13 декабря, 07:48

© Агентство "Москва" / Авилов Александр

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%... Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью — 68,8 млн человек", — отметила она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

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Напомним, накануне в России было выявлено 29 929 новых случаев заражения, таким образом, с начала пандемии число заболевших превысило 10 миллионов человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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