Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,8%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%... Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью — 68,8 млн человек", — отметила она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.