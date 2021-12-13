Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат

Россияне, которые привились вакцинами от коронавируса иностранного производства, смогут получить сертификат на основании теста на антитела. Об этом на заседании Госдумы заявила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, по её словам, аналогичный документ получат и те, кто переболел ковидом, но по каким-то причинам не обращался за медицинской помощью. Такие граждане смогут пройти тестирование на антитела и при положительном результате получат документ.