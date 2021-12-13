Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат
Кроме того, документ смогут получить граждане, которые переболели ковидом, но за помощью не обращались.
© ТАСС / Новодережкин Антон
Россияне, которые привились вакцинами от коронавируса иностранного производства, смогут получить сертификат на основании теста на антитела. Об этом на заседании Госдумы заявила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Кроме того, по её словам, аналогичный документ получат и те, кто переболел ковидом, но по каким-то причинам не обращался за медицинской помощью. Такие граждане смогут пройти тестирование на антитела и при положительном результате получат документ.
Как сообщила ранее Татьяна Голикова, заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%, однако в некоторых регионах по-прежнему наблюдается рост показателей.
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