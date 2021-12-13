Число пострадавших при взрыве в серпуховском монастыре возросло до 12

Количество пострадавших при взрыве на территории серпуховского женского монастыря в Подмосковье возросло до 12. Об этом сообщает ТАСС.

"Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжёлом состоянии", — отмечает источник агентства.