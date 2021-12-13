Число пострадавших при взрыве в серпуховском монастыре возросло до 12
Один из них — 15-летний подросток — госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Место взрыва в серпуховском женском монастыре © LIFE
Количество пострадавших при взрыве на территории серпуховского женского монастыря в Подмосковье возросло до 12. Об этом сообщает ТАСС.
"Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжёлом состоянии", — отмечает источник агентства.
Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время молитвы, но СВУ сработало на входе в серпуховский монастырь
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. Сначала он сидел на ступеньках с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. Ряд СМИ сообщает, что нападавший скончался, официально эта информация пока не подтверждена.
Лента новостей
Трое мужчин насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Забайкалье
сегодня в 08:13
Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время молитвы, но СВУ сработало на входе в серпуховский монастырь
сегодня в 08:10
Названы хитрые способы приучить ребёнка есть нелюбимую пищу с удовольствием
сегодня в 07:54
Комментариев: 0