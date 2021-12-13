Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время молитвы, но СВУ сработало на входе в серпуховский монастырь

Бывший гимназист, который устроил взрыв в серпуховском женском монастыре, планировал нападение во время утренней молитвы, но СВУ сработало на входе в гимназию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство уточняет, что юноша мог иметь при себе ещё взрывчатку, поэтому его планируют обследовать сапёры.