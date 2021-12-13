Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время молитвы, но СВУ сработало на входе в серпуховский монастырь
По факту происшествия следователи завели уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Место взрыва в серпуховском женском монастыре © LIFE
Бывший гимназист, который устроил взрыв в серпуховском женском монастыре, планировал нападение во время утренней молитвы, но СВУ сработало на входе в гимназию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Агентство уточняет, что юноша мог иметь при себе ещё взрывчатку, поэтому его планируют обследовать сапёры.
По факту происшествия следователи завели уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву. Ряд СМИ сообщает, что нападавший скончался, официально эта информация пока не подтверждена.
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