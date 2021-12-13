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Цена газа в Европе впервые с октября превысила $1300

Стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF в один момент достигла отметки $1340.

13 декабря, 08:46

© Pixabay

Цена газа в Европе в понедельник утром превысила $1300 за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз эту отметку стоимость топлива проходила в октябре.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах в 10:07 по московскому времени составила 1329 долларов, хотя в один момент превышала 1340,7 доллара.

Ранее Лайф писал, что в "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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