Цена газа в Европе впервые с октября превысила $1300

Цена газа в Европе в понедельник утром превысила $1300 за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз эту отметку стоимость топлива проходила в октябре.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах в 10:07 по московскому времени составила 1329 долларов, хотя в один момент превышала 1340,7 доллара.