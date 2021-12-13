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Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности

Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.

13 декабря, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Игнорирование НАТО и США требований России о гарантиях безопасности может привести к новому витку конфронтации, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведёт к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток", — сказал Рябков в интервью РИА "Новости".

Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи НАТО. В случае такого развития событий Москва будет вынуждена дать аналогичный ответ, говорит Рябков. Как пояснил замглавы МИДа, у России сейчас таких вооружений нет — у нас действует односторонний мораторий. По его словам, Москва призывает США и НАТО присоединиться к этому мораторию, но там отвечают: "Вы вначале ликвидируйте системы, которые привели к распаду ДРСМД", — или просто не реагируют на предложение.

Рябков предупредил о тяжёлых последствиях для НАТО в случае расширения

Рябков предупредил о тяжёлых последствиях для НАТО в случае расширения

Как писал Лайф ранее, Рябков заявил, что РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности. При этом Москва не намерена смешивать вопросы стабильности, безопасности и трудности двустороннего характера по визам, уточнил замглавы МИД РФ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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