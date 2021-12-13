В Крыму пьяный водитель сбил двоих детей, один из них погиб © ГУ МВД РФ по Республике Крым

В Симферопольском районе пьяный водитель сбил двоих детей в возрасте 12–13 лет. Подростков госпитализировали, однако вскоре девочка скончалась от полученных травм. О состоянии второго пострадавшего, мальчика, пока ничего не известно.

"По предварительным данным, в 16:20 в Симферопольском районе в с. Краснолесье на ул. Парковой, 60 водитель автомобиля "Акура MDX" совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчика и девочку 2008 года рождения), которые следовали по обочине справа, по ходу движения автомобиля", — сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Республике Крым.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль водителя также задел грузовой фургон, стоящий на обочине. Правоохранители выясняют детали аварии. В отношении пьяного автолюбителя возбуждено уголовное дело.