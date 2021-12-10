Что стало с Ксенией Сухиновой, которая получила титул "Мисс мира" 13 лет назад

13 лет назад имя Ксении Сухиновой гремело на всю страну. Девушка представляла Россию на конкурсе красоты "Мисс мира" и выиграла его. До этого подобное россиянкам удавалось сделать лишь однажды. Пионером была Юлия Курочкина, которая забрала корону в 1992 году. Сразу после победы фотографии Сухиновой оказались на обложках практически всех глянцевых журналов. "Кому же такая красота достанется?" — вопрос витал тогда в воздухе. И кому-то она действительно досталась, только вот в итоге Сухинова так и не построила семью.

Нефтяная игра

Фото © ТАСС

Девочка родилась в семье нефтяников, но далеко не миллионеров. С детства она решила пойти по стопам родителей и, окончив школу, поступила в нефтегазовый университет. Но, к счастью или к сожалению, по специальности Ксении так и не удалось проработать ни дня. На первых же курсах вуза студентке предложили поучаствовать в конкурсе "Мисс Нефтегаз". Заняла второе место и тут же пошла работать в модельное агентство, ещё немного — и вот она покоряет подиумы в Милане. В 2007 году — титул "Мисс Россия", а спустя год "завоевала" весь мир. Но это было лишь начало истории Ксении.

Непростой водитель

Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Несколько лет от контрактов не было отбоя. Благодаря победе и возросшей популярности девушка продолжала работать моделью по всему миру. Впрочем, без кавалеров тоже не обошлось. Свой выбор Ксения остановила на бизнесмене Сергее Говядине. Олигарх одаривал девушку подарками, но та уверенно заявляла, что встречалась с ним исключительно по любви и ни о каком расчёте не думала. По официальной версии, Сухинова несколько месяцев была уверена, что мужчина — обычный водитель.

Фото © Instagram / kseniasukhinova

Отношения продлились целых семь лет, но в итоге ни заключить официальный брак, ни родить детей у Ксении не получилось. Она выбрала карьеру. Модель почти всегда жила в Нью-Йорке, а в шикарном "дворце", который ей построил Говядин, появлялась очень редко. Вскоре интерес к Сухиновой в России сошёл на нет, как и чувства олигарха. Пара рассталась мирно, бизнесмен подарил девушке квартиру в Москве. "На свободе" россиянка ещё больше ушла в работу. К моделингу добавился ещё и активизм.

Фото © Instagram / kseniasukhinova

В 2017-м Сухинова вошла в состав рабочей группы Общественной палаты по экологическим вопросам, позже стала послом доброй воли Абхазии. С того времени о её личной жизни никто ничего не слышал, да и мало кого это волновало... До недавних пор. На дне рождения Игоря Крутого девушку заметили в компании алкокороля Юрия Шефлера. Разумеется, тут же стали расходиться слухи о романе, но Ксения их опровергла.

Фото © Instagram / kseniasukhinova