Потеря потерь: Любимые актёры сериала "Универ. 10 лет спустя" играют так, словно их подменили В основном это касается мужской части актёрского состава. Валю, Артура и Антона словно состарили в специальном приложении, но нет... 12 декабря, 21:40 Фото © Instagram / annakhilkevich

Что уж лукавить, практически каждый в нашей стране смотрел "Универ", первая серия которого вышла в 2008 году. "Шняга шняжная" и "блин блинский" прочно засели в подкорке, поэтому неудивительно, что сериал просуществовал столько сезонов. "Универ", потом "Универ. Новая общага" — и это не считая "Саши+Тани", где некогда студенческая пара живёт уже семейной жизнью. Сейчас у всей "университетской вселенной" есть большая фан-база, которая с нетерпением ждала продолжения. И вот, свершилось! На экраны вышел сериал "Универ. 10 лет спустя".

Но после премьеры у фанатов возникло только два вопроса — кто все эти люди и почему они так плохо играют? И действительно, за достаточно короткий промежуток времени вечные студенты превратились в постаревших незнакомцев. Лайф узнал, что же с ними произошло после того, как в 2011 году вышла первая серия с их участием.

Валя Будейко / Александр Стекольников (Мартынов)

Александр Стекольников реализовал свой потенциал на театральных подмостках. В фильмах же ему достаются в основном эпизодические роли, и то редко, несмотря на успех "Универа". Вместе с женой актёр воспитывает троих детей, успевая участвовать в телевизионных шоу.

Артур Микаэлян / Арарат Кещян

Арарат Кещян успел стать папой двух прекрасных дочек, выбрав семью вместо карьеры. Актёр снимается в кино достаточно редко, несмотря на брата-режиссёра. В последний раз он сыграл в 2017 году в фильме "Одноклассницы: Новый поворот". Зато Кещяна можно увидеть по телевизору — он ведёт историческую передачу "Не факт" на телеканале "Звезда".

Маша Белова / Мария Хилькевич

За это время Анна Хилькевич успела выйти замуж за бизнесмена Артура Волкова и родить двоих дочек. Актриса тоже занимается бизнесом и открыла два салона красоты в Москве. Не забывает Хилькевич и о социальных сетях. Девушка активно ведёт блог в "Инстаграме" и даже запустила собственное шоу на YouTube "Поверь мне, подруга". По всей видимости, актёрская деятельность отошла для неё на второй план. Пока Анна снимается в коротких сериалах и играет роли второго плана.

Антон Мартынов / Станислав Ярушин

После окончания сериала Станислав Ярушин снялся в небольшом количестве фильмов, но в 2016 году он исполнил свою главную мечту. Актёр записал альбом, над которым работал вместе с отцом и участником группы "Динамит". После этого Ярушин посвятил себя музыке, но он всё равно участвует в звёздных проектах. Например, в 2021 году он снялся в шоу "Звёзды в Африке".

Кристина Соколовская / Настасья Самбурская

За 10 лет Настасья Самбурская не раз становилась героиней скандалов, начиная от романа с несовершеннолетним парнем и заканчивая её скандальным уходом из театра. Также актриса успела попробовать себя в качестве певицы, причём в жанре шансона. Девушка заключила договор с музыкальным продюсером Виктором Дробышем, но карьера так и не пошла в гору. Самбурская подала на Дробыша в суд, утверждая, что сотрудники не занимались её раскруткой. В итоге Настасья проиграла два суда.

Яна Семакина / Анна Кузина

В отличие от своих коллег, Анна Кузина посвятила всю себя кино и театру. Девушка с самого детства грезила о сцене, поэтому "Универ. Новая общага" стал для неё хорошей отправной точкой. Актриса играет серьёзные драматические роли, а в свободное время занимается благотворительностью.

Авторы Мария Паламарчук