Казус Градского: Владелец франшизы может лишить российский "Голос" лицензии из-за смерти наставника Голландский правообладатель ещё никогда не сталкивался с таким положением дел, но оно рушит структуру телепроекта и создаёт неприятный прецедент. 7 декабря, 07:24 Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Как и писал Лайф, 10 декабря в эфире Первого канала покажут последнюю запись 10-го сезона шоу "Голос" с ещё живым Александром Борисовичем Градским. Дальше начнутся предфинальные этапы, которые показываются в прямом эфире, но решения по замене наставника у продюсеров нет. А нет его не потому, что продюсеры не могут найти сопоставимого или органичного кандидата, а потому, что схему необходимо согласовать с голландской фирмой Talpa Media, которая владеет франшизой.

Прецедент

Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

У голландцев все козыри на руках. Они могут разрешить замену, а могут заставить распределить участников по другим командам. Важно, что такого прецедента в истории шоу ещё не было, хотя права на проект есть у 67 стран, пишет "Стархит". Важно, что при приобретении лицензии любой телеканал или продакшен-студия соглашаются на все условия. И, если отходить от правил, немедленно следуют штрафы или лишение лицензии. Оспорить решение правообладателя практически невозможно, так как по условиям все споры решаются в голландских судах.

Препятствия

Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Казалось бы, почему бы "Тальпе медиа" не отдать решение на откуп команде Юрия Аксюты, ведь они лучше знают аудиторию и как никто заинтересованы в рейтингах и качественном продукте. Но в данном случае есть риск, что с решением не согласятся конкурсанты. Так, Татьяна Качурина из команды Градского уже заявила, что не хочет переходить в другую команду. Она целенаправленно шла к Градскому и хочет дойти под этим знаменем до конца. Теоретически она может подать в суд, зачем голландцам такие проблемы?..

Мы с ним разговаривали за день до смерти. Минут 40. Я почувствовала, что у меня появился настоящий наставник — Александр Борисович Градский. И вот больше его нет, я лишилась наставника, все надежды рухнули... Татьяна Кочурина Участница "Голоса"

Договорятся?

Фото © Panoramaaudiovisual

Вероятно, представители Talpa Media сделают всё, чтобы застраховать себя от материальных и репутационных потерь, но в случае судебной атаки стоит ждать встречный иск. Понятно, что все эти детали пока только в стадии обсуждений и переговоров. Зная умение Юрия Аксюты договариваться, всё-таки стоит ждать какого-то взвешенного и изящного решения. Но найти такое решение, не задев интересы всех сторон, кажется невозможным. Разве что Пелагея, Билан и Агутин не вступят в сговор и не "спасут" всех участников команды Градского... В последних нокаутах они сделали именно так.

Слишком большие деньги

Причина казуса, который образовался в связи со смертью Градского, в деталях. Речь не идёт о принципиальности голландцев, и их страх не в том, что они могут потерять российские деньги, а в том, что вся их бизнес-модель держится на подробнейших пунктах договорных соглашений. Авторское право — сложнейшая юридическая сфера, и каждое слово в этих документах — незыблемая граница, за которой стоят лучшие международные юристы. Дело в том, что у Talpa Media в портфолио не мало судебных споров с создателями аналогичных проектов. "Америка ищет таланты", "X-Фактор" и другие — отжимают солидный кусок пирога у The Voice (англ. — "Голос"). Небольшие отличия, не прописанные в договорах, позволили конкурентам занять свои ниши и лишить прибыли тех, кто этот жанр создал.

"Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвёртое кресло, распределив участников команды Градского", — пояснил "Стархиту" источник на съёмочной площадке. Речь идёт о компании, которая стоит более $1 млрд, и это не шутки. У голландцев уже есть неприятный опыт с китайцами, которые нарушили правила, а когда у них отозвали лицензию, они просто изменили дизайн, добавили к наставникам помощников и придумали дополнительные правила, которые меняют механику шоу, но не его суть. Да, ещё китайцы изменили название и вместо Voice! их проект стал называться Sing! Будем надеяться, что мы не потеряем "Голос".

Авторы Василий Климов