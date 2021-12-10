Исповедь не удалась : Как Рома Жёлудь стал вторым Паниным и кто в этом виноват Кумир миллионов детей и блогер, который может переспать с пятью партнёрами за ночь. Да, это один и тот же человек, но с разницей в десять лет. 9 декабря, 21:40 Рома Жёлудь. Коллаж © LIFE. Фото © instagram/romacoen, ТАСС / Анна Салынская

После того как на сервисе Premier вышла "Исповедь" Ромы Жёлудя, в СМИ и Сети разгорелся громкий скандал. Рома, чьё настоящее имя Игнат Каримов, в свойственной ему манере совершил каминг-аут, подробно рассказав о своих предпочтениях в постели. Здравый смысл и цензура не позволяют цитировать блогера целиком. Тем не менее в первые дни "Исповедь" была в открытом доступе, после чего её срочно убрали с платформы. На момент публикации ссылка на выпуск остаётся нерабочей. И трудно сказать, что именно послужило причиной. Нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма или забота о репутации?

В выпуске 25-летний парень признался, что мог переспать с несколькими парнями или девушками за одну ночь, после чего чувствовал сильную агрессию, боль и стыд за себя. Здесь можно было бы пожалеть блогера, с которого более десяти лет назад брали пример миллионы детей. Сексуальная зависимость — диагноз, который действительно существует, и, к сожалению, врачам не так много о нём известно. Но если посмотреть на рассказ и сам феномен Ромы Жёлудя внимательнее, то возникает вопрос: куда смотрели родители?

Мне нравятся парни, я биориентации, мне нравится [оральный секс] и [заниматься разными видами секса]. И я спокойно к этому отношусь Рома Жёлудь

Я уже больше семи лет живу в замкнутом кругу секс-зависимости… Я просто посвящал всё своё свободное время поиску секса, походам в места, где люди занимаются сексом, перепискам, отправлению своих фотографий Рома Жёлудь

У меня был секс во всех общественных местах, я сбегал за сексом с работы, постоянно искал одноразовых партнёров. Для меня стало абсолютно нормальным, что в постели могло быть больше пяти человек за ночь Рома Жёлудь

Мама поддерживает эскорт и порно: "Лишь бы хорошо платили, сынок"

Когда 30 ноября "Исповедь" была опубликована, Рома Жёлудь воспользовался моментом и выложил на "Ютубе" несколько видео. Блогер будто готов на всё что угодно, чтобы вернуть хоть толику прежней популярности. Поэтому и мама, у которой весной этого года диагностировали онкологию, не стала исключением. Парень снял с родительницей один из выпусков и расспросил, как она относится к его образу жизни.

Кадры из видео © YouTube / "Мнение мамы про мой эскорт"

Оксана призналась, что не видит ничего плохого в том, что Рома занимается эскортом. А секс-зависимость, по её мнению, совершенно нормальное явление для такого возраста. Даже возможные съёмки в порно женщину нисколько не смутили, на что Рома посмеялся: "Мама — очень понимающий человек, как только про деньги услышала". Оказалось, что Оксана находится на обеспечении сына, который также оплачивает её лечение. И из видео создаётся впечатление, что женщина вынуждена терпеть все издёвки и выходки блогера, потому что выбора не осталось. Поэтому следующие слова она слушала с совершенно отрешённым лицом.

Я несколько раз срывался, когда мама приезжала ко мне домой и смотрела телевизор. И я сбегал в клубы и срывался на наркотики, лишь бы не быть дома, так же, как и от папочки. Но папочка у нас вообще жёсткий тиран, после которого хорошо, что я выжил Рома Жёлудь

Фото © Instagram / romaacorn / romaacorn

Оксана Керимова поддерживала сына, когда он только начал снимать забавные видео и влоги на "Ютубе". Мальчику было тогда около десяти лет, но благодаря своей искренности он быстро снискал славу. У Ромы появилась огромная фан-база детей, которые называли себя белками, а его видео набирали по несколько миллионов просмотров, что для начала 2010-х годов было грандиозной цифрой. Мальчика сравнивали с Джастином Бибером, приглашая на программы федеральных каналов и даже ведущим Премии Муз-ТВ. Но его популярности быстро пришёл конец из-за странных выходок парня и сомнительных проектов.

Папа решил не бороться, прекратив общение с сыном

Что касается отца, то Рома не любит о нём говорить, называя мужчину тираном, который разрушил его психику. Известно, что Рустам Керимов — успешный бизнесмен. Он оплачивал обучение сына, решив, что этого будет достаточно для его воспитания. Когда же сын связался с наркотиками, мужчина отвернулся от него. Сейчас они не поддерживают отношения.

С папой не общаюсь. Считаю, что он очень некрасиво поступил. Он знал обо всех моих трудностях и просто от меня отказался. Делал всё, чтобы мне было хуже. Не могу пока ни простить, ни общаться. Не хочу вообще Рома Жёлудь на ютуб-шоу "Люсьен, дай сказать"

Детское фото Ромы Жёлудя вместе с отцом / Кадры из видео © YouTube / "Мнение мамы про мой эскорт"

Но, несмотря на нынешний холод в отношениях, несколько лет назад Рустам Керимов даже принимал участие в роликах блогера, хоть и по телефону. В одном из таких видео он обратился к подписчикам Ромы, сказав, что в жизни самое главное — это уважать своих родителей. Кажется, мужчина предвидел, что ничем хорошим слава для Ромы не обернётся.

Авторы Мария Паламарчук