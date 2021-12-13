Бывший гимназист попал на камеры за минуты до взрыва в серпуховском монастыре
В 8:17 злоумышленник зашёл на территорию и спокойной походкой с рюкзаком на груди направился ко входу в здание.
Злоумышленник пришёл в монастырь © SHOT
Бывший гимназист пришёл в серпуховский монастырь © SHOT
Появилась запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой видно, что бывший гимназист, 18-летний Владислав С., заходит на территорию женского монастыря в Серпухове, где позже он устроит взрыв.
На опубликованных SHOT кадрах видно, что молодой человек проходит через главные ворота, перевешивает портфель со спины на грудь и спокойной походкой, засунув руку в карман, направляется ко входу в здание. По информации телеграм-канала, это было в 8:17, уже через несколько минут на территории монастыря прогремел взрыв.
Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время молитвы, но СВУ сработало на входе в серпуховский монастырь
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. Сначала он сидел на ступеньках с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы.
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