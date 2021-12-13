Бывший гимназист попал на камеры за минуты до взрыва в серпуховском монастыре

Появилась запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой видно, что бывший гимназист, 18-летний Владислав С., заходит на территорию женского монастыря в Серпухове, где позже он устроит взрыв.

На опубликованных SHOT кадрах видно, что молодой человек проходит через главные ворота, перевешивает портфель со спины на грудь и спокойной походкой, засунув руку в карман, направляется ко входу в здание. По информации телеграм-канала, это было в 8:17, уже через несколько минут на территории монастыря прогремел взрыв.