РПЦ окажет помощь пострадавшим при взрыве в серпуховском монастыре
Ранее стало известно, что пострадало 12 подростков. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сочувствие всем пострадавшим при взрыве на территории женского монастыря в Серпухове.
"Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем", — написал он в своём телеграм-канале.
Священнослужитель сообщил, что Церковь окажет помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим, а пока все обстоятельства произошедшего проверяются. По его словам, РПЦ, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. Сначала он сидел на ступеньках с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. Ряд СМИ сообщает, что нападавший скончался, официально эта информация пока не подтверждена.
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