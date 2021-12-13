РПЦ окажет помощь пострадавшим при взрыве в серпуховском монастыре

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сочувствие всем пострадавшим при взрыве на территории женского монастыря в Серпухове.

"Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем", — написал он в своём телеграм-канале.