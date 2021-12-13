Во время любительского матча в Крыму умер хоккеист

Игрок команды "Сарматы" Александр Фролов скончался во время любительского матча в Крыму. Об этом сообщается на сайте турнира.

После очередной игровой смены 63-летнему Фролову стало плохо на скамейке запасных. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

"На матче "Крымские волки" — "Сарматы" умер наш товарищ, игрок команды "Сарматы" Александр Фролов. После игровой смены на скамейке запасных ему стало плохо, он потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой помощи. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался", — говорится в сообщении пресс-службы.