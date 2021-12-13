Против Федерации триатлона России ввели санкции из-за допинга

Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона России (ФТР). Об этом сообщается на сайте международной организации.

Решение связано с большим количеством случаев нарушения антидопинговых правил в нашем триатлоне в последнее время. В течение года российские должностные лица не смогут занимать посты в мировых и европейских организациях, связанных с этим видом спорта.

Также в нашей стране до конца 2022 года не будут проводиться международные соревнования по триатлону. Кроме того, российская сторона должна возместить все финансовые расходы в связи с антидопинговыми нарушениями и разработать образовательные программы для спортсменов и тренеров.

"Решение World Triathlon нам абсолютно понятно, и мы его принимаем. По факту ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания, эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч", — цитирует ТАСС президента ФТР Ксению Шойгу.