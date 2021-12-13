Нанёсший серьёзную травму игроку сборной России и "Ак Барса" Дмитрию Воронкову хоккеист "Салавата Юлаева" Пётр Хохряков в беседе с "Чемпионатом" заявил, что не хотел повредить соперника.

"С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его "убивать". С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает", — заявил Хохряков.

Он также сообщил, что сразу после матча написал Воронкову и поинтересовался, как он себя чувствует. В ответ на это игрок "Ак Барса" написал, что с ним всё в порядке, и попросил Хохрякова "не париться" из-за случившегося.