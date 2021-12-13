"В мыслях не было его "убивать": Нанёсший травму хоккеисту сборной России Воронкову игрок "Салавата" рассказал об инциденте
В результате повреждения нападающему национальной команды придётся пропустить Кубок Первого канала, который пройдёт на этой неделе в Москве.
Фото © ХК "Ак Барс"
Нанёсший серьёзную травму игроку сборной России и "Ак Барса" Дмитрию Воронкову хоккеист "Салавата Юлаева" Пётр Хохряков в беседе с "Чемпионатом" заявил, что не хотел повредить соперника.
"С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его "убивать". С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает", — заявил Хохряков.
Он также сообщил, что сразу после матча написал Воронкову и поинтересовался, как он себя чувствует. В ответ на это игрок "Ак Барса" написал, что с ним всё в порядке, и попросил Хохрякова "не париться" из-за случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что во время матча "Ак Барс" — "Салават Юлаев" Пётр Хохряков влетел в Дмитрия Воронкова и нанёс ему серьёзную травму. В результате представитель казанской команды сумел покинуть лёд лишь на носилках. Позднее стало известно, что у него было обнаружено сотрясение мозга. В итоге Хохряков получил дисквалификацию на четыре матча.
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