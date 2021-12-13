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Хоккеиста Хохрякова наказали за нарушение против получившего сотрясение мозга Воронкова

Накануне игрока унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.

13 декабря, 10:26
<p>Пётр Хохряков. Фото © <a href="https://www.ska.ru/news/view/pietr-khokhriakov-liamsia-ladil-s-russkimi-s-lieghionierami-on-pozhiestchie-potriebovatiel-nieie-tsulyghina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК СКА</a></p>

Пётр Хохряков. Фото © ХК СКА

Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Петра Хохрякова дисквалифицировали по итогам матча КХЛ против казанского "Ак Барса" на четыре матча. Об этом сообщается на сайте лиги.

На 37-й минуте вчерашней встречи Хохряков совершил силовой приём против Воронкова и был удалён до конца матча. Хоккеиста "Ак Барса", получившего сотрясение мозга, увезли со льда на носилках и отправили в больницу.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

У хоккеиста сборной России Воронкова восстановилось зрение после сотрясения мозга

У хоккеиста сборной России Воронкова восстановилось зрение после сотрясения мозга

Накануне, уже находясь в больнице, Воронков сообщил, что его левый глаз не видит. Сегодня зрение хоккеиста восстановилось.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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