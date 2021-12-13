Хоккеиста Хохрякова наказали за нарушение против получившего сотрясение мозга Воронкова
Накануне игрока унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.
Пётр Хохряков. Фото © ХК СКА
Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Петра Хохрякова дисквалифицировали по итогам матча КХЛ против казанского "Ак Барса" на четыре матча. Об этом сообщается на сайте лиги.
На 37-й минуте вчерашней встречи Хохряков совершил силовой приём против Воронкова и был удалён до конца матча. Хоккеиста "Ак Барса", получившего сотрясение мозга, увезли со льда на носилках и отправили в больницу.
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Накануне, уже находясь в больнице, Воронков сообщил, что его левый глаз не видит. Сегодня зрение хоккеиста восстановилось.
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