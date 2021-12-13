СМИ: Футболист "Барселоны" Агуэро в среду объявит о завершении карьеры
Он перешёл в каталонский клуб минувшим летом и провёл за него всего пять матчей.
Фото © ФК "Барселона"
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры. Об этом пишет Marca.
По информации издания, 33-летний футболист принял окончательное решение об уходе из спорта в связи с проблемами с сердцем.
В конце октября Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1), форварда заменили в первом тайме. Выяснилось, что у аргентинца был приступ тахикардии. На восстановление он планировал потратить не менее трёх месяцев.
Агуэро перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав соглашение на два года. Из-за травм нападающий сыграл за каталонский клуб только пять матчей, забив один гол.
Ранее Агуэро выступал за "Манчестер Сити", проведя за клуб десять сезонов. За это время форвард выходил на поле 390 раз и забил 260 голов, что является абсолютным рекордом в истории горожан.
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