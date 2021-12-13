СМИ: Футболист "Барселоны" Агуэро в среду объявит о завершении карьеры

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры. Об этом пишет Marca.

По информации издания, 33-летний футболист принял окончательное решение об уходе из спорта в связи с проблемами с сердцем.

В конце октября Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1), форварда заменили в первом тайме. Выяснилось, что у аргентинца был приступ тахикардии. На восстановление он планировал потратить не менее трёх месяцев.

Агуэро перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав соглашение на два года. Из-за травм нападающий сыграл за каталонский клуб только пять матчей, забив один гол.