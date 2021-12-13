КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
В список вошли представители нижегородского "Торпедо", подмосковного "Витязя", казахстанского "Барыса" и екатеринбургского "Автомобилиста".
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КХЛ объявила лучших игроков 14-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь нижегородского "Торпедо" Пётр Кочетков. На прошлой неделе он одержал три победы в трёх матчах, отразив 69 бросков соперников из 73.
Лучшим защитником был назван Егор Воронков из подмосковного "Витязя". На его счету четыре результативные передачи.
Среди нападающих лучшим признали представителя казахстанского "Барыса" Якоба Лилью. Швед забросил пять шайб, оформив два дубля. Два из его голов стали победными для команды. Добавим, что лучшим новичком недели стал голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Галкин.
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