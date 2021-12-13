КХЛ назвала лучших хоккеистов недели

КХЛ объявила лучших игроков 14-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь нижегородского "Торпедо" Пётр Кочетков. На прошлой неделе он одержал три победы в трёх матчах, отразив 69 бросков соперников из 73.

Лучшим защитником был назван Егор Воронков из подмосковного "Витязя". На его счету четыре результативные передачи.