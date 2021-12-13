Стали известны соперники по первому раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА

Что любопытно, по ходу жеребьёвки, как и в случае с Лигой чемпионов, произошла небольшая заминка, из-за которой она была прервана на некоторое время, однако после продолжилась без каких-либо проблем. Добавим, что финал первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая в Тиране.