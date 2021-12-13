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Стали известны соперники по первому раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА

К сожалению, российские команды не принимают участия в новом турнире.

13 декабря, 13:28

Фото © Gettyimages / Richard Juilliart — UEFA

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Пары стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА:

  • "Марсель" (Франция) — "Карабах" (Азербайджан)
  • ПСВ (Нидерланды) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
  • "Фенербахче" (Турция) — "Славия" (Чехия)
  • "Мидтьюланн" (Дания) — ПАОК (Греция)
  • "Лестер" (Англия) — "Раннерс" (Дания)
  • "Селтик" (Шотландия) — "Будё-Глимт" (Норвегия)
  • "Спарта" (Чехия) — "Партизан" (Сербия)
  • "Рапид" (Австрия) — "Витесс" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия)
УЕФА заново проведёт жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки организаторов

УЕФА заново проведёт жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки организаторов

Что любопытно, по ходу жеребьёвки, как и в случае с Лигой чемпионов, произошла небольшая заминка, из-за которой она была прервана на некоторое время, однако после продолжилась без каких-либо проблем. Добавим, что финал первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая в Тиране.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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