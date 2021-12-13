Стали известны соперники по первому раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА
К сожалению, российские команды не принимают участия в новом турнире.
Фото © Gettyimages / Richard Juilliart — UEFA
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Пары стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА:
- "Марсель" (Франция) — "Карабах" (Азербайджан)
- ПСВ (Нидерланды) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
- "Фенербахче" (Турция) — "Славия" (Чехия)
- "Мидтьюланн" (Дания) — ПАОК (Греция)
- "Лестер" (Англия) — "Раннерс" (Дания)
- "Селтик" (Шотландия) — "Будё-Глимт" (Норвегия)
- "Спарта" (Чехия) — "Партизан" (Сербия)
- "Рапид" (Австрия) — "Витесс" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия)
Что любопытно, по ходу жеребьёвки, как и в случае с Лигой чемпионов, произошла небольшая заминка, из-за которой она была прервана на некоторое время, однако после продолжилась без каких-либо проблем. Добавим, что финал первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая в Тиране.
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