УЕФА заново проведёт жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки организаторов

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново из-за ошибки, которую организаторы допустили при прошлой церемонии. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.

В частности, речь идёт о казусе, который произошёл при определении соперника испанскому "Вильярреалу". Изначально организаторы достали "Манчестер Юнайтед", однако тот не может сыграть с "жёлтой субмариной" согласно регламенту, так как команды между собой встречались на групповом этапе.

Кроме того, в стане мадридского "Атлетико" предположили, что сразу после этого шар МЮ не был положен в нужную корзину, в результате чего "Юнайтед" никак не мог попасться мадридской команде, которой предстоит встретиться с "Баварией". Добавим, что в "Атлетико" официально подтвердили факт обращения в УЕФА. Решение по этому вопросу может быть принято в течение часа.