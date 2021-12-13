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"Зенит" сыграет с "Бетисом" в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы

Первый матч состоится 17 февраля на домашнем стадионе, ответная игра — через неделю.

13 декабря, 12:20

Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Это стало известно по итогам прошедшей в Ньоне жеребьёвки.

Жеребьёвка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА:

  • "Севилья" — "Динамо" (Загреб)
  • "Аталанта" — "Олимпиакос"
  • "РБ Лейпциг" — "Реал Сосьедад"
  • "Барселона" — "Наполи"
  • "Зенит" — "Бетис"
  • "Боруссия" — "Рейнджерс"
  • "Шериф" — "Брага"
  • "Порту" — "Лацио"
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Первый матч питерцы сыграют 17 февраля на домашней арене. Вторая игра пройдёт через неделю — 24 февраля — в Испании. Добавим, что в случае победы по сумме двух встреч "Зенит" выйдет в 1/8 финала, куда уже прошёл московский "Спартак".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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