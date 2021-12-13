"Зенит" сыграет с "Бетисом" в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы

Питерский "Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Это стало известно по итогам прошедшей в Ньоне жеребьёвки.

Первый матч питерцы сыграют 17 февраля на домашней арене. Вторая игра пройдёт через неделю — 24 февраля — в Испании. Добавим, что в случае победы по сумме двух встреч "Зенит" выйдет в 1/8 финала, куда уже прошёл московский "Спартак".