"Зенит" сыграет с "Бетисом" в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы
Первый матч состоится 17 февраля на домашнем стадионе, ответная игра — через неделю.
Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Питерский "Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Это стало известно по итогам прошедшей в Ньоне жеребьёвки.
Жеребьёвка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА:
- "Севилья" — "Динамо" (Загреб)
- "Аталанта" — "Олимпиакос"
- "РБ Лейпциг" — "Реал Сосьедад"
- "Барселона" — "Наполи"
- "Зенит" — "Бетис"
- "Боруссия" — "Рейнджерс"
- "Шериф" — "Брага"
- "Порту" — "Лацио"
Первый матч питерцы сыграют 17 февраля на домашней арене. Вторая игра пройдёт через неделю — 24 февраля — в Испании. Добавим, что в случае победы по сумме двух встреч "Зенит" выйдет в 1/8 финала, куда уже прошёл московский "Спартак".
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