Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре покидает грозненский "Ахмат"
Летом этого года он вошёл в тренерский штаб клуба из Чечни, однако теперь готовится к самостоятельной работе.
Фото © РФК "Ахмат"
Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити", тренер "Ахмата" Яя Туре покидает грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды.
"В ноябре Туре прошёл курс обучения в английском Кардиффе для получения лицензии категории А. Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе", — говорится в сообщении.
В "Ахмате" поприветствовали такое решение Яя Туре и пожелали ему удачи во всех его дальнейших карьерных начинаниях.
Футбол. Интересное по теме
Роналду против Месси: "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов
сегодня в 11:22
"Два раза в одну реку я бы не вошёл": Слуцкий заявил, что ему не предлагали стать главным тренером сборной России
сегодня в 11:21
В Польше заявили о предотвращении драки между фанатами "Спартака" и "Легии"
сегодня в 10:48
Комментариев: 0