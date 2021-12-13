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Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре покидает грозненский "Ахмат"

Летом этого года он вошёл в тренерский штаб клуба из Чечни, однако теперь готовится к самостоятельной работе.

13 декабря, 11:24

Фото © РФК "Ахмат"

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити", тренер "Ахмата" Яя Туре покидает грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды.

"В ноябре Туре прошёл курс обучения в английском Кардиффе для получения лицензии категории А. Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе", — говорится в сообщении.

Новый тренер "Ахмата" Яя Туре будет переводить всю зарплату на благотворительность

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В "Ахмате" поприветствовали такое решение Яя Туре и пожелали ему удачи во всех его дальнейших карьерных начинаниях.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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