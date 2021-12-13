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Регион
Опубликовано 13 декабря 2021, 14:21

"Два раза в одну реку я бы не вошёл": Слуцкий заявил, что ему не предлагали стать главным тренером сборной России

Напомним, он руководил национальной командой в 2015–2016 годах и не смог с ней выйти из группы на чемпионате Европы.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что ему не предлагали возглавить сборную России после ухода Станислава Черчесова, да и сам он не согласился бы это сделать.

"По поводу тренерства в национальной команде со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующее соглашение с клубом. Но я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. РФС сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Карпиным. Два раза в одну реку я бы не вошёл. Уникальная вещь — ещё ни один наставник сборной России не уходил оттуда победителем", — заметил Слуцкий в интервью ютуб-каналу "Осторожно: Собчак".

Слуцкий жёстко раскритиковал состояние поля на стадионе в Казани
Слуцкий жёстко раскритиковал состояние поля на стадионе в Казани

Он также подчеркнул, что не понимает, зачем возглавлять сборную России второй или третий раз, если там ничего не получилось в первый.

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Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Шамиль Гаджиев
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