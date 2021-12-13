В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. В церемонии принял участие посол решающего матча турнира — бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.

Самым любопытным противостоянием будут матчи между "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Первая встреча пройдёт во Франции, ответная — в Англии.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов: "Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити"

"Атлетико" (Испания) – "Бавария"

"Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль"

"Интер" (Италия) – "Аякс"

"Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)

"Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15–16 и 22–23 февраля 2022 года. Ответные встречи состоятся 8–9 и 15–16 марта. Начало всех игр в 23:00 по московскому времени.

"Зенит" (единственный представитель России на групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона) занял в своём квартете третье место, пропустив вперёд лондонский клуб "Челси" и туринский "Ювентус". Петербургская команда продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.