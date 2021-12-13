НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роналду против Месси: "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Финал турнира пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

13 декабря, 11:22
<p>Фото © UEFA.com</p>

Фото © UEFA.com

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. В церемонии принял участие посол решающего матча турнира — бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.

Самым любопытным противостоянием будут матчи между "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Первая встреча пройдёт во Франции, ответная — в Англии.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)
  • "Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити"
  • "Атлетико" (Испания) – "Бавария"
  • "Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль"
  • "Интер" (Италия) – "Аякс"
  • "Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)
  • "Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15–16 и 22–23 февраля 2022 года. Ответные встречи состоятся 8–9 и 15–16 марта. Начало всех игр в 23:00 по московскому времени.

Нет Месси — нет результата: "Барселона", "Боруссия" и другие провалы Лиги чемпионов

Нет Месси — нет результата: "Барселона", "Боруссия" и другие провалы Лиги чемпионов

"Зенит" (единственный представитель России на групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона) занял в своём квартете третье место, пропустив вперёд лондонский клуб "Челси" и туринский "Ювентус". Петербургская команда продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1