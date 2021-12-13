"У нас есть дом": Нурмагомедов заявил об открытии офиса в Майами
Уже в следующем году он планирует там провести до десяти турниров.
Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Бывший чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции об открытия офиса в американском Майами.
"У нас есть площадка в Майами, которую мы строили год, у нас есть дом. Мы будем там проводить турниры EFC (Eagle Fighting Championshp. — Прим. Лайфа)", — заявил Нурмагомедов.
По словам бойца, уже в следующем году промоушен планирует провести восемь-десять турниров в Майами.
Комментариев: 0