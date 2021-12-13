НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"У нас есть дом": Нурмагомедов заявил об открытии офиса в Майами

Уже в следующем году он планирует там провести до десяти турниров.

13 декабря, 11:49

Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Бывший чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции об открытия офиса в американском Майами.

"У нас есть площадка в Майами, которую мы строили год, у нас есть дом. Мы будем там проводить турниры EFC (Eagle Fighting Championshp. — Прим. Лайфа)", — заявил Нурмагомедов.

"Хорошая игра": Нурмагомедов заявил, что болел за "Динамо" в матче с "Зенитом"

"Хорошая игра": Нурмагомедов заявил, что болел за "Динамо" в матче с "Зенитом"

По словам бойца, уже в следующем году промоушен планирует провести восемь-десять турниров в Майами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1