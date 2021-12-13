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В клубе КХЛ "Йокерите" объявили о вспышке коронавируса

Хоккеисты команды не смогут выступить на Кубке Первого канала — российском этапе Евротура.

13 декабря, 11:51

Финский клуб КХЛ "Йокерит" ушёл на карантин из-за четырёх случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеисты "Йокерита" не смогут выступить на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Турнир пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве.

Имена заболевших не называются. При этом уточняется, что все хоккеисты "Йокерита" получили по две дозы вакцины от коронавируса.

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Из игроков клуба за сборную Финляндии должны были сыграть Никлас Фриман, Томми Кивистё, Калле Коссила и Теему Турунен, за Чехию — Давид Скленичка, за Швецию — Андерс Линдбек.

Ближайший матч "Йокерита" в КХЛ намечен на понедельник, 20 декабря. В Хельсинки должен приехать московский ЦСКА.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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