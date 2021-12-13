В клубе КХЛ "Йокерите" объявили о вспышке коронавируса

Финский клуб КХЛ "Йокерит" ушёл на карантин из-за четырёх случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеисты "Йокерита" не смогут выступить на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Турнир пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве.

Имена заболевших не называются. При этом уточняется, что все хоккеисты "Йокерита" получили по две дозы вакцины от коронавируса.

Из игроков клуба за сборную Финляндии должны были сыграть Никлас Фриман, Томми Кивистё, Калле Коссила и Теему Турунен, за Чехию — Давид Скленичка, за Швецию — Андерс Линдбек.