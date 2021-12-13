Черчесов назвал высокими шансы "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы

Экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал высокими шансы питерского "Зенита" на проход стыковых матчей плей-офф Лиги Европы, где представитель нашей страны сыграет с "Бетисом". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Оцениваю этот жребий как удачный для российской команды. "Зенит" уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные. В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие", — заметил Черчесов.

Он также обратил внимание на то, что "Зенит" за осень успел сыграть несколько очень непростых матчей — таких как с "Ювентусом" и "Челси" в Лиге чемпионов.