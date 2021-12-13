"Опасный соперник": В российских лыжах появился новый лидер, пока Большунова лихорадит на старте сезона В его карьере были и стремительный взлёт, и досадные падения, которые лишали шансов на победу. Однако теперь Сергей Устюгов вновь готов покорять новые вершины. 13 декабря, 12:56 Сергей Устюгов. Фото © Marius Simensen / ТАСС / Zuma

Большой олимпийский сезон в лыжных гонках только набирает обороты, однако российские болельщики уже наблюдают интересную тенденцию. На первый план в нашей национальной команде вышел некогда король спринтов и лидер нашей сборной Сергей Устюгов, который подвинул немного вниз Александра Большунова. И пока последнего лихорадит на старте сезона, первый возвращает былую форму и снова на всех парах летит к победам.

Второй после Клебо

В лыжных гонках уже давно наблюдается интересное противостояние России и Норвегии. Скандинавы зачастую, что не может не огорчать, оказываются сильнее наших, а их главная звезда — Йоханнес Клебо — раз за разом запрыгивает на верхнюю ступеньку пьедестала почёта. Именно поэтому спортсмен уже достаточно спокойно чувствует себя на вершине общего зачёта Кубка мира.

А вот второй там Сергей Устюгов. Последний этап в Давосе он провёл просто великолепно. На его счету две награды: серебро в спринте и бронза в 15-километровой "разделке". Причём досадно становится от того, как Устюгов упустил победу в спринте. Он всю дистанцию шёл в лидерах, как вдруг перед самым финишем Клебо выскочил из-за спины россиянина и ушёл в решающий отрыв. Вернуть себе первую строчку наш спортсмен уже не смог.

Куда интереснее за Устюговым было наблюдать на 15-километровке. Там он словно провёл две разные гонки внутри одной. Первую часть дистанции он прошёл максимально спокойно, идя в районе 20-го места. Куда веселее вторая половина. Там Устюгов как будто сорвался с цепи и полетел вверх. Дотянуться до норвежца Симена Крюгера и всё того же Клебо чуть-чуть не получилось, но все шансы на это у спортсмена были. Однако после гонки стало понятно, что для Устюгова эта бронза больше, чем просто награда.

Сергей Устюгов в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии. Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

— Я ещё вчера думал: лишь бы не закололо в боку. Но в гонке именно это и случилось. Снова диета, таблеточки и лечение. Сниматься? Не вариант. Мы знаем, что с этим делать. Хочу поблагодарить Лёху Червоткина, который очень сильно мне помог сегодня. Я бы отметил всю команду, особенно сервис, прекрасно сделавший свою работу, — сказал Устюгов в эфире "Матч ТВ" сразу после гонки.

Как вы понимаете, наш лыжник прошёл гонку с большими трудностями и предстал настоящим героем. Ровно таким же, каким он был несколько лет назад. Буквально в 2017 году Устюгов был главной угрозой для всех норвежцев и взял сразу два золота на чемпионате мира в Лахти. Восхождение спортсмена на лыжный олимп началось ещё десять лет назад, когда он попал в число сильнейших на Кубке мира. Первый пик — Олимпиада в Сочи. В финале личного спринта Устюгов был в числе фаворитов, но падение оставило его без медалей.

Зато прошлый год стал настоящей ямой для нашего лыжника. Перед началом сезона у него были большие проблемы со здоровьем. В какой-то момент Устюгов просто пропал с экранов радаров. Тем более что вся Россия получала настоящее удовольствие от того, что на лыжне творил Александр Большунов. В итоге Устюгов весь сезон боролся с болезнями и с самим собой. И вот теперь он лидер сборной. И даже сам Йоханнес Клебо признаёт мощь титулованного россиянина.

— Устюгов выглядит бодрее, чем прежде. На это интересно смотреть. Он, безусловно, будет опасным соперником в следующих гонках и не в последнюю очередь на главном старте зимы — Олимпийских играх, — приводит слова Клебо портал VG.

Главное для Устюгова то, что он уже точно отобрался на Олимпиаду. Впереди месяцы подготовки. Известно, что спортсмен пропустит "Тур де Ски", но с учётом его проблем со спиной это даже к лучшему. Устюгов спокойно будет готовиться к Олимпиаде в Пекине. И если за одного из наших лыжников радостно, то вот форма и состояние другого немного огорчают.

Большунов идёт против тренеров и валится во вторую десятку

Александр Большунов в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии. Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов пока что впечатляет не так сильно. Этап в Давосе стал главным показателем того, что переживший не самое простое лето и тяжёлый прошлый сезон россиянин пока далёк от идеальных кондиций. Так, болельщикам пришлось покопаться в финишном протоколе, чтобы найти там фамилию лучшего российского лыжника последних лет.

15-километровую "разделку" он побежал вопреки советам всех тренеров. Ещё в самом начале этапа в Давосе стало известно, что Большунов столкнулся с небольшими проблемами со здоровьем. В итоге он пропустил спринт. При этом все говорили о том, что и гонку с раздельным стартом спортсмен тоже бежать не будет. Каково же было удивление общественности, когда они увидели на старте обладателя Кубка мира.

В итоге не заметить проблем со здоровьем было невозможно. Большунов не сумел попасть даже в первую десятку, где сплошь и рядом лишь представители Норвегии и несколько россиян. Скандал начался после гонки. Сначала сам лыжник не явился на интервью. Причём уже не в первый раз в этом сезоне. Нечто похожее было на первом этапе в финской Руке, где после спринта Большунов просто перелез через забор и сбежал от желавших задать ему вопросы представителей СМИ.

Ещё позже стало известно, что против участия Большунова в 15-километровке был весь тренерский штаб национальной команды. Оказалось, что решение принял сам лыжник (вопреки всем советам наставников).

— Я был против того, чтобы Александр бежал. Вчера он сделал проработку, состояние было достаточно удовлетворительным. В горах всё равно нужно стартовать, — заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе подобные решения связывает лишь с молодостью и вечным желанием бежать, которое есть у Большунова. В этом, наверное, ничего плохого нет. Однако настораживает тот факт, что помимо желания соревноваться у спортсмена наблюдается порой чрезмерная эмоциональность. Она некогда подводила его на трассе, а теперь ещё и за её пределами. За Большунова тревожно. Особенно перед Олимпийскими играми.

Впрочем, до стартов в Пекине ещё почти два месяца. За это время может произойти всё что угодно. Пока не стоит спешить с выводами и относительно формы Сергея Устюгова. Тем не менее хочется, чтобы в этом случае изменение было только одно: уроженец Югры сможет превзойти любого представителя Норвегии и забрать первое в карьере золото Олимпиады. Да и относительно Большунова мечты и желания аналогичные.

Авторы Шамиль Гаджиев